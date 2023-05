NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tutti a gara 6. Grande equilibrio nelle semifinali di Conference dei play-off Nba dove, dopo 5 sfide, quattro serie su quattro sono sul 3-2. Nella notte Warriors e Knicks hanno annullato il match point che, rispettivamente, Lakers e Heat si erano guadagnati in gara-4.

Golden State sfrutta il fattore campo e batte 121-106 i gialloviola di Los Angeles. I campioni in carica ne mandano sei in doppia cifra: tutto il quintetto iniziale più Poole che ne fa 11 dalla panchina. Il più prolifico è Steph Curry che mette a referto 27 punti e 8 assist, mentre sono 25 quelli di Wiggins (7 i rimbalzi). Doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi per Green, ne fa 13 Payton, si ferma a 10 Thompson. I Lakers non riescono a chiudere la serie e a staccare in anticipo il pass per la finale di Conference nonostante i 25 punti e 9 rimbalzi di LeBron James. Doppia doppia sfiorata anche per Anthony Davis che fa registrare al suo attivo 23 punti e 9 rimbalzi. In doppia cifra anche Russell e Reaves con 15 punti a testa, oltre a Schroder che dalla panchina ne mette a referto 14. Vince Golden State, ma sono ancora i Lakers a condurre la serie per 3-2.

Stessa trama a Est dove i Knicks battono gli Heat in casa con il punteggio di 112-103 e conquistano il punto del 2-3 che lascia i giochi ancora aperti. Grande protagonista della serata Jalen Brunson che trascina i suoi con 38 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, ma anche Barrett e Randle danno un contributo fondamentale chiudendo rispettivamente con 26 e 24 punti. Miami ne porta 5 in doppia cifra, ma alla fine il più prolifico è Butler con 19 punti (9 gli assist), mentre ne fanno 18 Adebayo (8 i rimbalzi) e 14 Strus. Dalla panchina ne arrivano 17 da Robinbson e 11 da Martins, ma vince New York che accorcia e si porta sul 2-3.

– foto Image –

(ITALPRESS).

