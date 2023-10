ROMA (ITALPRESS) – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha presentato due nuovi provvedimenti dedicati al mondo dello sport nella Capitale: da una parte i Voucher sportivi riconosciuti da Roma Capitale per le persone con disabilità e per i ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 5 e i 16 anni e dall’altro i contributi per l’attribuzione di vantaggi economici per il sostegno di eventi e di attività in ambito sportivo, ludico e motorio.

Gualtieri, accompagnato in conferenza stampa dall’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, l’ha definita “Un’iniziativa di grande valore sociale e importante per lo sport a Roma” che punta ai “diritti fondamentali di cittadinanza”.

“Si tratta di un contributo nuovo molto importante. I cittadini romani potranno usufruire di questo contributo economico fino a 500 euro per poter svolgere attività sportiva. A questo si aggiunge l’attribuzione di vantaggi economici per il sostegno agli eventi di attività sportiva”.

I voucher sportivi saranno, quindi, rivolti a persone con disabilità, senza limiti di età, e a ragazze e ragazzi dai 5 ai 16 anni, appartenenti a famiglie o a nuclei conviventi, aventi un reddito ISEE non superiore a 8 mila euro annui. Lo stanziamento complessivo per l’erogazione dei voucher sportivi, approvato dall’Assemblea Capitolina, è pari a 2.100.000 euro.

Ciascun voucher ha un valore massimo di 500 euro e potrà essere utilizzato per la stagione sportiva 2023/2024, e comunque entro il 30 settembre 2024. L’iniziativa prende il via oggi con l’avviso di adesione per gli operatori sportivi che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare, mettendo a disposizione le proprie strutture per consentire alle persone con disabilità e ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 5 e i 16 anni, di svolgere gratuitamente le attività sportive grazie ai voucher sportivi riconosciuti da Roma Capitale. Questo potrà avvenire tramite la compilazione di un modello di domanda da inserire su una piattaforma web che sarà aperta fino al prossimo 29 ottobre.

Per la candidatura servirà avere i seguenti requisiti: essere organismi pubblici o privati operanti in ambito sportivo o operanti nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale (come Associazioni di promozione sociale e Enti del Terzo Settore che abbiano nel proprio Statuto un riferimento allo sviluppo e alla promozione della pratica sportiva); avere la sede operativa e, quindi, svolgere l’attività sportiva a Roma; avere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Queste iniziative secondo Gualtieri dimostrano “l’attenzione allo sport che questa Amministrazione sta avendo. Siamo reduci dal successo della Ryder Cup, ma anche dei Mondiali di Skate” e inoltre ha specificato che oltre ai grandi eventi mondiali che mettono in risalto la Capitale “Per noi lo sport deve attirare l’attenzione sul territorio, sugli impianti decentrati diffusi e di qualità, coinvolgendo e valorizzando il nostro tessuto sportivo associativo”.

“E’ una misura che a oggi in Italia non c’è ed è una Best practice che introduce Roma”, ha spiegato l’Assessore Onorato. Oltre al voucher l’Assemblea Capitolina ha stanziato risorse, per i contributi a sostegno della realizzazione di eventi e attività sportive per l’anno 2023, pari a 700 mila euro, distribuendole per la realizzazione di eventi sportivi con 200 mila euro, delle attività sportive con 250 mila euro e delle attività sportive rivolte alle persone con disabilità con 250 mila euro. Si tratta di un intervento che guarda lontano permettendo la possibilità di accedere a contributi economici e benefici indiretti aventi carattere pluriennale (2023-2025) ai fini di valorizzare la continuità e il consolidamento delle iniziative e delle attività”. Gualtieri ha concluso l’incontro mettendo in risalto l’importanza di questi due provvedimenti che ha definito “Distinti ma collegati, stiamo mettendo i giovani al centro della nostra idea di città. Prima con il trasporto pubblico, ora con lo sport. Questo definisce un’idea di città che cerca di parlare, essere vicina e promuovere le nuove generazioni che sono il nostro futuro”.

– foto: xl5/Italpress –

(ITALPRESS).