COMO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 il posticipo della terza giornata tra Como e Genoa, al gol di Nico Paz ha risposto la rete in pieno recupero di Ekuban: un punto a testa, la squadra di Fabregas spreca una grossa occasione, nel prossimo turno ci sarà la trasferta in casa della Fiorentina. Secondo punto per il Genoa: il Grifone affronterà il Bologna nella quarta giornata di Serie A.

La gara è iniziata col solito ritmo infernale imposto dai padroni di casa, il 4-2-3-1 pensato da Fabregas ha avvolto un Genoa in difficoltà soprattutto nella costruzione del gioco. Alla prima occasione utile i lariani hanno trovato la rete con Nico Paz, al 13′ il trequartista si è inventato una conclusione dalla distanza che ha beffato Leali. La reazione dei rossoblù è arrivata nel giro di pochi minuti, ma alla mezz’ora Morata si è divorato una chance incredibile: il contropiede orchestrato da Kuhn ha spaccato in due la difesa ospite, ma lo stesso Leali ha neutralizzato il primo tiro, sulla respinta Morata – nonostante la porta spalancata – ha calciato a lato. La risposta della squadra di Vieira è stata immediata, ma Masini e compagni non sono riusciti a ribadire in rete la tripla occasione.

Nel secondo tempo il Como è tornato a giocare su ritmi elevati, l’unica pecca per la squadra di Fabregas è stata quella di non chiudere la gara. L’inerzia è stata completamente ribaltata nel finale, Ramon è stato espulso per un intervento su Messias, al 47′ Ekuban – dopo una clamorosa mischia in area -, ha trovato la rete del pareggio. Il Genoa ha tentato anche l’incredibile sorpasso, ancora Ekuban ha avuto la palla dell’1-2, ma i lariani sono riusciti a strappare un buon pareggio considerato l’uomo in meno. Prima rete in campionato per i rossoblù, primo pareggio per il Como dopo la vittoria contro la Lazio e il ko di Bologna.

IL TABELLINO

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Vojvoda 6, Ramon 5, Kempf 6, Valle 5.5; Caqueret 6.5 (28’st Sergi Roberto 5.5), Da Cunha 6 (20’st Perrone 6); Kuhn 7 (28’st Addai 6), Nico Paz 7.5, Rodriguez 5.5 (40’st Baturina sv); Morata 5.5 (20’st Douvikas 6). In panchina: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Posch, Smolcic, Diego Carlos, Cerri. Allenatore: Fabregas 6.

GENOA (4-2-3-1): Leali 6.5; Sabelli 6 (12’st Messias 6), Ostigard 6, Vasquez 6.5, Martin 6; Frendrup 5.5, Masini 5.5; Norton-Cuffy 7; Malinovskyi 6 (26’st Carboni 6), Ellertsson 5.5 (26’st Ekuban 7); Colombo 5 (36’st Ekhator sv). In panchina: Siegrist, Sommariva, Marcandalli, Otoa, Thorsby, Stanciu, Gronbaek, Vitinha, Cuenca, Fini, Venturino. Allenatore: Vieira 6.5.

ARBITRO: Piccinini di Forlì 5.5

RETI: 13′ pt Nico Paz; 47′ st Ekuban

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 11.858. Ammoniti: Ostigard, Valle, Malinovskyi, Vieira, Sergi Roberto, Fabregas. Espulsi: 43′ st Ramon. Angoli: 8-0 per il Genoa. Recupero: 2′; 7′.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).