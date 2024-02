NAPOLI (ITALPRESS) – Tanta paura per fortuna senza grosse conseguenze, stamane, poco prima dell’alba a Napoli. Intorno alle 5, al quartiere Vomero, una grossa voragine si e aperta nel manto stradale di via Morghen, ad angolo con via Bonito. Il crollo ha inghiottito un albero e due vetture in transito: gli occupanti, tratti in salvo dai Vigili del Fuoco, non hanno riportato gravi conseguenze, mentre è ancora in corso il recupero delle auto.

Dalle prime verifiche sembrerebbe collassata la fogna e risulta spezzata la condotta idrica di carico che è stata chiusa, nella zona di San Martino e da piazza Vanvitelli a salire, interrompendo quindi la fornitura di acqua. Previsto lo sgombero dello stabile di via Morghen vicino alla voragine. In via Kerbaker, sottoposta rispetto al luogo del crollo, si registra una copiosa fuoriuscita di acqua da alcuni terranei ed alcuni appartamenti sono stati allagati. Anche in via Solimena, dove recentemente si era registrato il cedimento di una conduttura idrica, è presente una copiosa fuoriuscita di acqua. Sul posto, oltre i Vigili del Fuoco, presente la Polizia Locale, il 118 e le squadre di Abc.

Inevitabili le ripercussioni momentanee sulla circolazione veicolare: via Morghen è stata chiusa all’altezza di via Bonito. Le auto dirette a San Martino girano per via Morghen- Cimarosa-Michetti. Le vetture invece che provengono da San Martino scendono per via Michetti-Cimarosa-Donizetti. Infine via Michetti e via Cimarosa sono a doppio senso di marcia.

