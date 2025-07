Menarini, Aleotti “Il tema del fair play è centrale”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Il tema del fair play fa parte dei valori che noi riteniamo importanti e fondamentali per un’azienda farmaceutica. Da qui anche l’idea di creare la Fondazione Fair Play Menarini per premiare i rappresentanti che sono stati capaci di fare sport ad alto livello ma con correttezza nei comportamenti”. Lo ha detto l’azionista e componente del board Menarini, Lucia Aleotti, a margine della serata organizzata a Firenze dalla Fondazione Fair Play Menarini. “Siamo felicissimi che sia con noi il nuovo presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e anche questo renderà la serata bellissima”, ha aggiunto Lucia Aleotti, che poi tornando sui temi del fair play e di quanto siano centrali per l’azienda Menarini, ha puntualizzato: “Si vedono spesso comportamenti, nel business, nello sport e nella politica, aggressivi e scorretti. Non è così che il mondo riesce ad andare avanti. Serve il fair play in tutte le attività; serve correttezza e con questi valori costruire veramente qualcosa per il lungo termine, per i nostri figli e per i figli dei nostri figli”.

