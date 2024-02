Voragine in strada a Napoli, due persone salvate dai Vigili del Fuoco

NAPOLI (ITALPRESS) - Tanta paura per fortuna senza grosse conseguenze, stamane, poco prima dell’alba a Napoli. Intorno alle 5, al quartiere Vomero, una grossa voragine si e aperta nel manto stradale di via Morghen, ad angolo con via Bonito. Il crollo ha inghiottito un albero e due vetture, di cui una in transito. Due persone sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco. Dopo averr evacuato 20 famiglie da un vicino edificio, al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area, in collaborazione con personale tecnico del comune di Napoli. vbo/gsl