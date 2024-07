STRASBURGO (ITALPRESS) – Con 401 voti a favore, 284 contrari, 15 astensioni e 7 schede nulle il Parlamento europeo ha riconfermato Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea. La maggioranza richiesta era di 360. I votanti sono stati 707.

“L’Europa non può controllare i dittatori demagoghi nel mondo, ma quello che può fare è scegliere di proteggere le proprie democrazie” – ha detto von der Leyen nel discorso programmatico. “Non cederò mai – aggiunge – all’estrema polarizzazione della nostra società, farò in modo che questo non sia accettabile e non accetterò mai che i demagoghi e gli estremisti possano distruggere il nostro modo di vivere. Sono qui oggi, pronta a condurre questa battaglia a nome di tutte le forze democratiche di questo Parlamento”.

