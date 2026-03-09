Von der Leyen “Nessuna lacrima per il regime iraniano, ha inflitto morte e imposto la repressione al suo stesso popolo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non si dovrebbero versare lacrime per il regime iraniano che ha inflitto morte e imposto la repressione al suo stesso popolo”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla Conferenza degli ambasciatori dell’Ue.

“Sentirete opinioni diverse sul fatto che il conflitto in Iran sia una guerra volontaria o una guerra di necessità. Ma credo che questo dibattito manchi in parte il punto. Perché l’Europa deve concentrarsi sulla realtà della situazione, per vedere il mondo com’è realmente oggi”, ha detto von der Leyen.

“Hanno massacrato 17.000 dei loro stessi giovani. E questo regime ha causato devastazione e destabilizzazione in tutta la regione attraverso i suoi rappresentanti armati di missili e droni. Molti iraniani, all’interno del Paese, in Europa e nel mondo, hanno celebrato la scomparsa dell’Ayatollah Khamenei. Così come molte altre persone in tutta la regione. Sperano che questo momento possa aprire la strada verso un Iran libero”, ha infine dichiarato la presidente della Commissione Ue.

L’EUROPA SARA’ SEMPRE AL FIANCO DELL’UCRAINA

“Il mio messaggio è chiaro: l’Europa sarà sempre al fianco dell’Ucraina, indipendentemente da ciò che accade altrove”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla Conferenza degli ambasciatori dell’Ue. “Vogliamo tutti che questo orrore e questo spargimento di sangue finiscano. E nessuno desidera la pace più del popolo ucraino. Ma la guerra deve finire in modo da non gettare i semi per futuri conflitti. Ed è su questo che continuiamo a lavorare ogni giorno, con l’Ucraina e con i nostri partner, per garantire una sicurezza reale e duratura per l’Ucraina. Così da poter garantire una pace piena, giusta e duratura”, ha osservato la presidente della Commissione Ue.

“Ciò di cui l’Ucraina ha bisogno ora è, prima di tutto, un sostegno finanziario duraturo. Per questo motivo abbiamo proposto un prestito di 90 miliardi di euro per finanziare le esigenze dell’Ucraina. Avete tutti visto le sfide che abbiamo dovuto affrontare per raggiungere questo obiettivo, anche dopo che tutti i 27 leader lo hanno approvato”, ha ribadito von der Leyen. “Ma posso assicurarvi che rispetteremo i nostri impegni, perché è in gioco la nostra credibilità e, cosa ancora più importante, la nostra sicurezza”, ha concluso.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).