Ucraina, von der Leyen “Le necessità di Kiev rimangono più urgenti che mai”

ROMA (ITALPRESS) – “Le necessità dell’Ucraina rimangono più urgenti che mai. Il nostro prestito Ue da 90 miliardi sta fornendo finanziamenti vitali per le esigenze di bilancio e di difesa. Stiamo integrando le nostre industrie della difesa. Stiamo investendo nella produzione di droni dell’Ucraina. E stiamo associando l’Ucraina ai nostri progetti di difesa con droni e scudo aereo. Quindi l’UE sta affrontando questa sfida di petto”. Così sui social la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen

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