BERLINO (ITALPRESS) – “Vorrei candidarmi per un secondo mandato e sono molto grata alla Cdu per avermi proposto oggi come candidata di punta alle prossime elezioni europee”. A parlare è la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Berlino insieme al presidente della Cdu, Friederch Merz.

“Sono entrata in carica nel 2019 perchè credo fermamente nell’Europa. L’Europa per me è casa” e “oggi, cinque anni dopo, prendo la decisione molto consapevole e ben ponderata di candidarmi per un secondo mandato” alla guida della Commissione europea.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

