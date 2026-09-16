Von der Leyen “Mantenere la rotta verso gli obiettivi climatici, mitigazione e adattamento devono rafforzarsi a vicenda”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sul fronte del cambiamento climatico, quella appena trascorsa è stata l’estate della verità. Quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata. Nell’area delle Alte Fagne in Belgio, una torbiera formatasi nel corso dei secoli è andata bruciata, riducendosi a una distesa di cenere”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, alla plenaria del Parlamento Europeo, a Strasburgo.

“Le fiamme hanno divampato dalle montagne dell’Irlanda fino alle isole della Grecia e della Croazia. Sulle Alpi, antichi ghiacciai si ritirano ogni giorno di più. L’impatto di tutto ciò è semplicemente devastante: 660.000 ettari ridotti in cenere e circa 12 milioni di tonnellate di raccolti andati perduti. Fiumi fondamentali come il Danubio, il Reno o la Garonna stanno scomparendo sotto i nostri occhi. Si sono registrati oltre 35.000 decessi in più durante le ondate di calore. Case di cura e ospedali hanno raggiunto temperature pericolosamente elevate. Sono stati i mesi estivi più caldi di sempre, eppure probabilmente i più freschi tra quelli che ci attendono. La scienza parla chiaro: l’Europa si sta riscaldando a una velocità doppia rispetto alla media globale. Certo, la transizione è complessa e dovremo adattarci e imparare strada facendo. Ma non c’è dubbio: l’Europa può, deve e saprà mantenere la rotta verso i propri obiettivi climatici”.

“Non si tratta di scegliere tra mitigazione e adattamento: abbiamo bisogno di entrambi, e devono rafforzarsi a vicenda. È l’unico modo per raggiungere la resilienza climatica. Tuttavia, dobbiamo potenziare drasticamente la nostra preparazione. Il mese prossimo presenteremo un nuovo quadro per la resilienza climatica. Individueremo 100 dei territori più vulnerabili d’Europa e valuteremo i rischi, nonché il livello a cui questi debbano essere gestiti – ha aggiunto -. Ci doteremo di un approccio che coinvolge l’intera società, arrivando fino al livello locale, dove l’adattamento è più cruciale. L’obiettivo sarà inoltre rendere l’Europa leader nelle tecnologie di adattamento: un mercato emergente di enormi dimensioni. Che si tratti di colture resistenti alla siccità, di prevenzione delle inondazioni o di sistemi di raffreddamento ad alta efficienza energetica, l’Europa è già all’avanguardia. Dobbiamo conquistare questo mercato. Oggi, solo circa il 25% delle perdite causate da catastrofi in Europa è coperto da assicurazioni private. Ciò significa che, fin troppo spesso, i bilanci nazionali finiscono per agire da assicuratori di ultima istanza. Dobbiamo intervenire per colmare questa lacuna. È per questo che la Commissione istituirà un’Alleanza per le assicurazioni climatiche”.

“Non possiamo permettere che quanto accaduto quest’estate si ripeta. Ecco perché presenteremo presto un Piano europeo per le ondate di calore. Abbiamo bisogno di sistemi di allerta precoce più efficaci e di una migliore preparazione in ambito sanitario. Dobbiamo puntare sull’adattamento urbano e su soluzioni per il raffrescamento, oltre a sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione. Il secondo punto riguarda la sicurezza idrica e alimentare. Siamo consapevoli dei rischi legati alla scarsità d’acqua e alle catene di approvvigionamento. Eppure, le condutture europee disperdono quasi un litro d’acqua su quattro, principalmente a causa di perdite. È uno spreco enorme. Per questo lanceremo una nuova iniziativa europea sull’acqua: perché l’acqua è una risorsa preziosa, fondamentale sia per la nostra industria che per la nostra sicurezza alimentare – ha proseguito -. Le colture necessitano di acqua per crescere e il bestiame per sopravvivere; da essa dipendono interi raccolti. Ecco perché avanzeremo proposte per migliorare la gestione dei rischi e colmare il divario in termini di copertura assicurativa. Ancora una volta, gli agricoltori europei hanno saputo affrontare la sfida di questa estate infinita”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).