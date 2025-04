Von der Leyen “Avevamo offerto agli Usa dazi zero per zero”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Ue aveva offerto agli Stati Uniti un’opzione “zero per zero” sui dazi riguardanti i prodotti industriali. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un punto stampa a Bruxelles con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store.

La proposta, ha precisato von der Leyen, era stata avanzata prima che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciasse ufficialmente l’entrata in vigore dei dazi Usa. “L’Europa è sempre pronta a fare dei buoni affari, quindi teniamo l’opzione sul tavolo”, ha aggiunto.

L’Unione europea, ha precisato von der Leyen, “è sempre pronta a negoziare” ma al tempo stesso è pronta a “rispondere con delle contromisure” per difendere i propri interessi. La presidente della Commissione ha inoltre annunciato la prossima costituzione di una task force per sorvegliare il flusso delle importazioni. Riguardo ai dazi, infine, von der Leyen ha osservato che “comportano costi immensi” e hanno un enorme impatto sull’economia a livello globale, in particolare per i Paesi in via di sviluppo. “Questo rappresenta un punto di svolta per gli Stati Uniti”, ha concluso la presidente della Commissione europea.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)