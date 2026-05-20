Unione europea, sì all’accordo sui dazi con gli Usa. Von der Leyen: “Rispetteremo l’impegno preso”

BRUXELLES (ITALPRESS) – I membri del Parlamento europeo e gli Stati membri dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l’attuazione dell’accordo commerciale di Turnberry, concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Lo ha annunciato la presidenza cipriota dell’Ue.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto con favore l’intesa. “Questo significa che presto rispetteremo la nostra parte dell’impegno preso” con gli Stati Uniti, ha scritto su X, auspicando la “finalizzazione del processo” il prima possibile. “Insieme, possiamo garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso”, ha aggiunto.

In merito all’accordo tra Consiglio e Parlamento Europeo sui dazi americani, “noi abbiamo sempre avuto un approccio costruttivo e positivo e penso che su questa linea bisogna proseguire. È chiaro che a fronte di una scelta che è quella dei dazi bisogna trovare l’accordo migliore possibile e penso che la Commissione europea abbia lavorato esattamente in questa direzione”. A dirlo il vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme della Commissione Europea, Raffaele Fitto, a margine del Festival dell’Economia di Trento.

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