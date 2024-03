ROMA (ITALPRESS) – Volvo Trucks Italia e Atalanta ancora insieme con i progetti educational “Stop Look Wave” e “La scuola allo stadio”, che portano i più giovani a scuola di sport, fair play, sicurezza e sostenibilità all’interno dello stadio. L’iniziativa “La scuola allo stadio” della Società Bergamasca, giunta quest’anno alla ventunesima edizione, incontra Stop Look Wave, il progetto di Volvo Trucks nato in Svezia e portato nelle scuole di tutto il mondo per educare e proteggere gli utenti più vulnerabili della strada. “La Scuola allo stadio” è un progetto sportivo-educativo riconosciuto dall’Osservatorio nazione sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. Sport e Sicurezza insieme, per insegnare ai più giovani i comportamenti giusti da adottare allo stadio e sulla strada, ma non solo. E’ l’occasione per diffondere i valori delle due società e per mettere in campo il loro impegno socio-educativo nei confronti delle nuove generazioni, con iniziative diverse ma dalla forte matrice comune: l’idea che solo i progetti basati sulla consapevolezza e l’autoeducazione possano fare la differenza. Un’opportunità per favorire comportamenti anti-bullismo e prevenire episodi di violenza e di razzismo.

Perchè un bambino più attento oggi sarà un guidatore virtuoso domani. Più educato alla convivenza civile, al fair play e al rispetto delle regole oggi sarà uno sportivo e un tifoso più responsabile domani. Stop Look Wave arricchisce tre date del programma, delle dieci tappe previste. Gli studenti delle scuole primarie e secondarie – 1° grado – e del bienno delle scuole secondarie – 2° grado – proveranno ad essere gli attori protagonisti e vivere il clima emozionante di grandi eventi calcistici e proveranno l’esperienza unica di salire a bordo di un camion per rendersi conto della dimensione e dell’altezza di un veicolo pesante e, di conseguenza, dell’impossibilità per l’autista di avere la visibilità completa di ciò che gli sta intorno.

Verranno poi coinvolti in quattro attività ludiche dedicate a sicurezza e sostenibilità, valori che fanno parte da sempre del DNA di Volvo: i ragazzi impareranno, divertendosi, le principali regole della sicurezza stradale e a prendersi cura dell’ambiente con piccoli gesti quotidiani. L’appuntamento con Stop Look Wave e Volvo Trucks Italia è per il 19 e 27 marzo e 5 aprile al Gewiss Stadium di Bergamo.

foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

(ITALPRESS).