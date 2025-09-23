Volvo Trucks porta il suo Driver Alert Support a un livello superiore

MILANO (ITALPRESS) – Volvo Trucks aggiorna il suo sistema Driver Alert Support con una telecamera a tracciamento oculare, con l’obiettivo di supportare ancora meglio gli autisti dei camion e aumentare la sicurezza stradale. Le lunghe ore al volante richiedono un’attenzione costante da parte dei camionisti. Volvo ha ora potenziato il Driver Alert Support per migliorare la capacità di rilevare e avvisare i conducenti che mostrano segni di disattenzione o sonnolenza. Lo scopo di questo sistema più avanzato è fornire un supporto migliore agli autisti e contribuire a una maggiore sicurezza sulle strade.

Il Driver Alert Support aggiornato utilizza due telecamere per rilevare segni di sonnolenza o guida disattenta. Una nuova telecamera con tracciamento oculare, posizionata sopra il display laterale del camion, individua i segni di distrazione e avvisa il conducente con un messaggio a comparsa e un segnale acustico. Una telecamera frontale, già parte dell’attuale Driver Alert Support, monitora il comportamento di guida e la posizione del camion rispetto alla corsia e al bordo della strada, rilevando così le caratteristiche tipiche di un conducente assonnato o distratto.

“Dopo diverse ore di guida può essere difficile rimanere vigili e concentrati al volante. Il nostro Driver Alert Support aggiornato è ancora più efficace nel rilevare e avvisare un conducente che mostra segni di sonnolenza o distrazione. Il nostro obiettivo è supportare gli autisti e contribuire a proteggere sia loro sia le persone con cui condividono la strada,” afferma Anna Wrige Berling, Traffic and Product Safety Director di Volvo Trucks.

“Continuiamo a sviluppare e introdurre nuovi sistemi di sicurezza. In Volvo Trucks, la nostra visione a lungo termine è zero incidenti, e la sicurezza è al centro di tutto ciò che facciamo”. Il Driver Alert Support aggiornato soddisfa già la normativa europea aggiornata sulla sicurezza, la General Safety Regulation (GSR2) – inclusa la seconda fase che entrerà in vigore a luglio 2026 e che richiede a tutti i camion dell’UE di essere dotati di sistemi Advanced Driver Distraction Warning (ADDW). La nuova telecamera a tracciamento oculare di Volvo è attiva a velocità superiori a 18 km/h.

Il sistema aggiornato sarà di serie sui camion pesanti Volvo (Volvo FH e FM) e su quelli di media categoria (Volvo FL e FE) nell’UE e in alcuni mercati al di fuori dell’UE, ad esempio Norvegia, Svizzera e Regno Unito. Inoltre, sarà disponibile su ordinazione per altri mercati. Il nuovo sistema entrerà in produzione a novembre 2025. Al di fuori dell’UE, Volvo continuerà a offrire l’attuale Driver Alert Support con la sola telecamera frontale. La sicurezza è un valore fondamentale per Volvo Trucks e i modelli più venduti dell’azienda, il Volvo FH e il Volvo FM, hanno entrambi ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle nel primo test di sicurezza Euro NCAP per camion pesanti nel 2024.

