MILANO (ITALPRESS) – Volvo Trucks è leader nel segmento dei veicoli pesanti elettrici (16 tonnellate e oltre) in Europa per il quinto anno consecutivo. Alla fine del 2024 l’azienda ha raggiunto una quota di segmento del 47% e nel corso dell’anno sono stati immatricolati in Europa 1.970 camion elettrici Volvo. I primi cinque mercati per i mezzi pesanti elettrici Volvo nel 2024 sono stati Germania, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e Svizzera. Volvo Trucks detiene una posizione di leadership anche in Nord America, con una quota del segmento dei veicoli pesanti elettrici superiore al 40% nel 2024.

Le parole del presidente Alm

“Siamo orgogliosi di guidare la trasformazione verso il trasporto a zero emissioni. Abbiamo un portafoglio di camion elettrici molto forte per il trasporto regionale, urbano ed edile. Il nostro prossimo veicolo pesante elettrico sul mercato percorrerà distanze più lunghe, fino a 600 chilometri con una sola carica”, ha dichiarato Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. “Voglio ringraziare tutte le aziende di trasporto, grandi e piccole, che sono all’avanguardia e investono nei mezzi elettrici. Sono molto orgoglioso che abbiate scelto Volvo come partner nel viaggio verso le emissioni zero. Voglio anche ringraziare i nostri concessionari, i fornitori e i colleghi del Gruppo Volvo”.

Volvo Trucks, che ha iniziato la produzione in serie di camion elettrici nel 2019, ha ora 8 modelli di veicoli elettrici nella sua gamma di prodotti e ne ha consegnati più di 4.800 in totale ai clienti di tutto il mondo. “L’impronta dei nostri mezzi pesanti elettrici sta aumentando rapidamente. La nostra flotta totale ha percorso più di 140 milioni di chilometri nelle operazioni dei clienti in tutto il mondo. Ogni giorno sono sempre di più i veicoli pesanti elettrici che circolano in nuove aree geografiche e riducono le emissioni per i nostri clienti. E questa è una cosa fantastica da vedere”, afferma Roger Alm.

Nel 2024, i camion elettrici hanno rappresentato solo l’1,3% del mercato totale in Europa. Una più ampia adozione dei veicoli pesanti elettrici dipende da diversi fattori, come l’espansione dell’infrastruttura di ricarica pubblica, compresa la capacità della rete elettrica, un costo totale di proprietà più favorevole per gli operatori del trasporto, appalti pubblici per il trasporto a zero emissioni di gas di scarico e una catena di approvvigionamento sostenibile. “Per accelerare il passaggio al trasporto a emissioni zero, non è sufficiente avere i camion elettrici già pronti. Secondo la nostra analisi, avremo bisogno di 40.000 caricabatterie veloci lungo le strade europee, per un totale potenziale di 400.000 mezzi pesanti elettrici entro il 2030. Abbiamo anche bisogno di politiche economiche più efficienti che rendano le operazioni dei camion elettrici redditizie per tutte le aziende di trasporto”, afferma Roger Alm. “Abbiamo un dialogo serrato con tutte le parti interessate, perché è chiaro che occorre fare molto di più, e con maggiore urgenza, per garantire un’accelerazione della trasformazione”.

