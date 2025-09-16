MILANO (ITALPRESS) – L’offerta di camion di media portata di Volvo si rafforza con un modello Volvo FL 4×4 robusto e aggiornato, realizzato su misura per applicazioni fuoristrada impegnative. Il Volvo FL è noto per essere un camion compatto e agile di media portata e, partendo da questa base, Volvo Trucks sta lanciando una versione modificata del Volvo FL 4×4, adatta a contesti in cui i clienti necessitano di prestazioni fuoristrada superiori.

“Osserviamo una chiara tendenza verso una crescente domanda di questo tipo di camion da parte dei nostri clienti”, afferma Jan Hjelmgren, Head of Product Management di Volvo Trucks. “Questo camion 4×4 compatto, agile e facile da manovrare consentirà di raggiungere aree remote in condizioni difficili – è un mezzo da lavoro robusto costruito con uno scopo ben preciso.”



Il Volvo FL 4×4 è dotato di nuovi assi anteriori e posteriori e di nuovi rapporti al ponte per supportare la trasmissione integrale. In combinazione con un esterno robusto, pneumatici singoli su tutti gli assi e un’elevata altezza da terra, il modello aggiornato è in grado di soddisfare le esigenze più severe, non solo nel settore delle costruzioni ma anche per operazioni di soccorso, antincendio, aziende energetiche e di fornitura elettrica, nonchè applicazioni nel settore della difesa.

Le opzioni della cabina per il nuovo modello includono sia una cabina corta che ospita due persone, sia una cabina doppia con spazio per sei persone. Tra gli equipaggiamenti opzionali specifici figurano un verricello, bullbar, protezioni per i fari e una protezione aggiuntiva per il ripartitore di coppia, destinata alla guida fuoristrada estrema.

Il modello Volvo FL 4×4 è offerto con il motore diesel Volvo da 8 litri ad alta efficienza e i clienti possono effettuare ordini tramite i consueti canali di vendita Volvo Trucks. La produzione inizierà nel novembre 2025.

foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

