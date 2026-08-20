ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo compreso fra maggio e luglio 2026, Volvo Cars ha registrato vendite globali pari a 164.663 auto, in calo del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Negli Stati Uniti, le vendite di Volvo Cars hanno evidenziato una ripresa per il terzo mese consecutivo, con un aumento a doppia cifra, mentre in Europa le consegne sono rimaste stabili, mostrando una crescita moderata. Tuttavia, l’andamento delle vendite della Casa automobilistica nel periodo in esame ha risentito in modo significativo della flessione del mercato cinese. Le vendite di modelli elettrificati – completamente elettrici e ibridi plug-in – a marchio Volvo sono aumentate del 15%, rappresentando il 53% di tutte le automobili vendute nel trimestre. Le auto a trazione completamente elettrica hanno rappresentato il 27% del totale, mentre quelle ibride plug-in il 26%. “La ripresa registrata negli Stati Uniti ci rende ottimisti, dato che il settore nel suo complesso sembra aver acquisito slancio. Anche il nostro risultato in Europa continua a mostrare una buona tenuta, trainato dai modelli completamente elettrici EX30 ed EX40”, ha dichiarato Erik Severinson, Chief Commercial Officer di Volvo Cars. “Inoltre, abbiamo mantenuto una politica di prezzi rigorosa in Europa e registrato un aumento costante degli ordini dei nostri modelli completamente elettrici sul mercato retail. Abbiamo ottenuto questi risultati senza ancora disporre dell’EX60, modello destinato a rivoluzionare il settore, e ora ci stiamo preparando ad aumentare gradualmente la produzione e le consegne ai clienti nella seconda metà dell’anno”.

– Foto ufficio stampa Volvo Cars –

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