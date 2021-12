SAINT MAUR (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nella prima tappa di Coppa del Mondo della stagione di fioretto femminile l’Italia del ct Stefano Cerioni inizia nel migliore dei modi grazie alla vittoria di Alice Volpi. La senese, testa di serie numero 2 della gara odierna, è stata capace di superare in finale, con la stoccata decisiva del 15-14, la campionessa olimpica in carica Lee Kiefer dopo un match condotto punto a punto. In precedenza l’atleta della Fiamme Oro si era imposta prima sulla francese Alice Recher 15-10 e poi sulla portacolori di Hong Kong Kimberley Vanessa Cheung 15-5. Dal tabellone dei 16 ha dovuto affrontare ben tre derby: il primo contro Erica Cipressa, vinto 15-8, ai quarti contro Martina Batini, superata 15-9 e in semifinale contro Francesca Palumbo, battuta 15-12. Proprio la potentina Francesca Palumbo ha completato il podio della gara, occupando il terzo gradino del podio insieme all’americana Jacqueline Dubrovich. Questo risultato è arrivato grazie ai successi ottenuti contro la giapponese Komaki Kikuchi 15-13, la russa Kristina Samsonova 15-14 e la giapponese Yuka Ueno 15-12. Ai quarti l’azzurra ha poi trovato la russa Svetlana Tripapina e ha avuto la meglio col punteggio di 15-10, prima di uscire in semifinale con la compagna di squadra Volpi. “Ci voleva, la volevo ed è arrivata una splendida vittoria. Complimenti anche a tutte le altre mie compagne, abbiamo lottato tutte come guerriere – le parole di Alice Volpi – Lo dedico a me stessa, perchè dopo il quarto posto di Tokyo avevo davvero bisogno di questa vittoria”. Così Francesca Palumbo: “E’ stato bellissimo cominciare dopo tanto tempo e farlo con un podio, sono felicissima. Anche la mia dedica è per me stessa. Siamo state davvero brave e ce la meritiamo”. L’Italia si era presentata al via della gara odierna, dopo le fasi preliminari di ieri, con undici azzurre nel tabellone dei 64, sei delle quali sono cadute proprio al primo scoglio. Martina Favaretto è stata sconfitta per una sola stoccata 13-12 dalla tedesca Leonie Ebert, stessa cosa per Anna Cristino, che ha ceduto 11-10 alla canadese Kelleigh Ryan e per Elisabetta Bianchin, che è uscita nel derby italiano contro Elena Tangherlini col punteggio di 13-12. Martina Sinigalia è stata eliminata dalla russa Leyla Pirieva in un assalto concluso 15-3, Camilla Mancini è stata superata 15-11 dalla coreana Jihee Park e Serena Rossini ha perso contro la canadese Eleanor Harvey 15-4. Nel tabellone dei 32 è uscita invece Elena Tangherlini, battuta 15-12 dalla coreana Kiyeun Kim. “Un gran bell’inizio con la vittoria di Alice e il podio di Francesca. Sono estremamente soddisfatto, siamo felici, ma c’è ancora tanto da lavorare e migliorare. Adesso testa alla prova a squadre”, il commento di un raggiante, ma sempre determinato ct Stefano Cerioni. Domani, infatti, a Saint Maur è in programma la gara a squadre, dove l’Italia schiererà un quartetto composto da Alice Volpi, Erica Cipressa, Martina Favaretto e Camilla Mancini.

(ITALPRESS).