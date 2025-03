Volo NY-Bari, Mammana “Riconnettiamo italo-americani alla loro storia”

NEW YORK (ITALPRESS) - "La Puglia e la Basilicata sono due regioni fantastiche: qui i turisti americani possono capire la bellezza della dolce vita e il ritmo lento delle regioni del Sud". Lo ha detto Marta Mammana, Vice Console d'Italia a New York, in occasione dell'evento promosso dall'Enit all'Istituto Italiano di Cultura per lanciare il nuovo volo diretto Neos da NY a Bari. xo9/fsc/gsl