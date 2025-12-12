Volandri “Vincere tre Davis consecutive una straordinaria impresa”

MILANO (ITALPRESS) - "La vittoria della Davis? È stato fatto qualcosa di straordinario, vincerne tre consecutive è stata l'impresa dell'anno. Con tre giocatori diversi, tanti tennisti nuovi, tanti esordienti, è il segnale di un movimento che è in salute". Lo ha dichiarato il capitano dell'Italia di tennis, Filippo Volandri, intervenuto ai Gazzetta Awards 2025, in merito alla vittoria della nazionale in Coppa Davis. pia/ari/gtr