E’ uscito “Voices”, il nuovo singolo di Damiano David

ROMA (ITALPRESS) – È uscito “Voices”, il brano di Damiano david, estratto dal suo primo album solista, “Funny little Fears”, in uscita il 16 maggio. L’album, che uscirà per Sony Music Italy / Epic Records in digitale e in fisico nella doppia versione CD e vinile, è disponibile in pre-order.

“Voices”, già disponibile in digitale, è il brano di apertura dell’album: un perfetto brano pop per tutte quelle persone che cercano di combattere i propri demoni interiori ma che riesce comunque a cantare sulle note di tutti quei rumori di sottofondo che gli risuonano nella mente. Il brano è stato annunciato da Damiano sui suoi social tramite un post su Instagram e un video su TikTok.

“Voices rappresenta la mia battaglia interiore contro tutto ciò che mi ha portato lontano da me, dalla capacità di capire quello che volevo ma soprattutto quello che non volevo. Ho definito Funny little fears il diario emotivo di questo mio ultimo anno. Scriverlo mi ha aiutato a superare alcuni blocchi emotivi e alcune ansie, e a mostrare un lato personale e musicale per me importante. Pubblicare VOICES prima dell’uscita dell’album è come voltare l’ultima pagina del prologo di questo diario” ha detto Damiano.

– foto ufficio stampa On-Outnow –

(ITALPRESS).