“Voglia di dance all night”, l’11 aprile a Milano debutta il nuovo show degli Eiffel 65

MILANO (ITALPRESS) – Debutta in anteprima esclusiva l’11 aprile 2026 al Fabrique di Milano “Voglia di dance all night”, il nuovo show degli Eiffel 65: una notte tutta da ballare che unisce la potenza della musica iconica della band a una dimensione visiva completamente rinnovata grazie all’intelligenza artificiale.

Dopo migliaia di concerti in tutto il mondo, Maury e Jeffrey tornano con uno spettacolo che celebra oltre 25 anni di successi, da Blue (Da Ba Dee) – la hit multiplatino che ha fatto la storia – fino all’ultimo singolo Fare a meno di te, sequel emozionale di Viaggia insieme a me, tra i brani più amati del loro repertorio.

“Voglia di dance all night” sarà un’esperienza esplosiva, emozionante e totalmente immersiva per il pubblico, che sarà il vero protagonista dello show: “Vogliamo offrire un concerto che vada oltre il semplice eseguire hit in sequenza”, spiegano gli Eiffel65. “La frase che ci sentiamo dire più spesso è ‘siamo cresciuti con la vostra musica’, ed è proprio per questo che abbiamo scelto di spostare l’attenzione da noi al pubblico, per far sì che le canzoni siano il pretesto per rivivere i ricordi più importanti, con i nostri brani a far da catalizzatori di storie personali, rievocando momenti di vita legati alla nostra musica”.

Anche la scaletta è stata ripensata seguendo questa linea narrativa, con un approccio celebrativo: le canzoni storiche sono state rielaborate in una veste più contemporanea ma fedele allo spirito originale, arricchite da mashup con hit internazionali affini al sound Eiffel 65 e da alcune sorprese fuori repertorio, per amplificare al massimo le emozioni degli spettatori.

L’intero impianto visual è stato completamente ridisegnato grazie all’intelligenza artificiale: le proiezioni non fungono più da semplici elementi scenografici, ma diventano parte integrante della narrazione, trasformando lo show in un percorso multisensoriale che unisce tecnologia, storytelling e dance culture. Luci, grafiche e contenuti video si intrecciano ai beat, accompagnando il pubblico in un viaggio dinamico tra passato e futuro.

