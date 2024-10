Vodafone-Youtrend, transizione gemella importante per 7 italiani su 10

ROMA (ITALPRESS) - Vodafone e Youtrend hanno presentato i risultati della ricerca "Digitale e transizione ecologica: l'opinione degli italiani", che ha come obiettivo quello di indagare in profondità la conoscenza, la consapevolezza e il parere degli italiani sulla cosiddetta Twin Transition, definizione coniata dall'Unione Europea per descrivere la strategia che integra la transizione ecologica e quella digitale. Lo scopo della ricerca è anche quello di analizzare la sensibilità degli italiani su questi temi e su quali fronti e settori è importante agire per raggiungere un'autentica transizione digitale ed ecologica. f04/mgg/gsl