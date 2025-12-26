Vlogger cinese realizza una fantasia di finzione con droni a forma di spada

Aggiornamenti sulle "spade volanti"! Il vlogger cinese Fan Shisan e il suo team hanno sviluppato una grande stazione per la ricarica, il decollo e l'atterraggio dei droni a forma di spada. Questo giovane di Chengdu, in Cina, ha trasformato una fantasia di finzione in realtà. Non ci sono joystick, schermi né telecomandi: un sistema di rilevamento dei movimenti traccia in tempo reale i gesti delle mani e li converte direttamente in comandi di volo, permettendo ai droni di rispondere come un'estensione del corpo umano. I video delle "spade volanti" sono diventati virali su Internet, ricordando scene tratte dai romanzi di arti marziali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/vbo/mca3 (Fonte video: Xinhua)