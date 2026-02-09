Viviani “I Giochi olimpici in casa? Respirare quest’aria è speciale”

MILANO (ITALPRESS) - "Le Olimpiadi in casa? Quando si parla di Giochi e di cinque cerchi dico sempre di sì. Quando mi è arrivata la richiesta che c'era questo bel progetto degli ambassador di Casa Italia ho detto subito sì perché respirare quest'aria per me è qualcosa di speciale. Anche da ex atleta, non riesco a stare lontano". Lo ha dichiarato l'attuale team manager della nazionale italiana di ciclismo Elia Viviani, a Casa Italia a Milano in qualità di ambassador Coni. "Sono stato tedoforo a Verona, quella l'ho vista come un'ultima cosa che mi mancava come esperienza ai cinque cerchi perché ho avuto la fortuna e l'onore di essere anche portabandiera a Tokyo, quindi ho vinto le mie tre medaglie di tre colori diversi, in tre Olimpiadi diverse, ho partecipato alla mia prima Olimpiade a Londra, quindi le ho provate tutte. Quando c'è stata l'occasione di fare il tedoforo l'ho presa al volo ed è stato davvero emozionante perché c'è da dire che mi ha sorpreso la città come ha risposto", ha concluso. pia/gm/gtr