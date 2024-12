Viva la Pancia, igiene e corretta nutrizione si imparano divertendosi

MILANO (ITALPRESS) - Formare i bambini e le famiglie che vivono in contesti difficili su come condurre un sano stile di vita, partendo da una corretta nutrizione e pratiche igieniche costanti: è l’obiettivo di “Viva la Pancia”, progetto lanciato a fine 2023 da Enterogermina Integratori Alimentari e Save the Children all'interno dei 10 Punti Luce che sorgono nei quartieri e nelle periferie maggiormente svantaggiate delle principali città italiane. Supporta l'iniziativa anche Opella Italia, Business Unit Consumer Healthcare di Sanofi. xh7/fsc/gtr