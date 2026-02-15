Home Video News Pillole Vittozzi “Ci sono stati momenti difficili, ma ho trovato forza di inseguire...
Vittozzi “Ci sono stati momenti difficili, ma ho trovato forza di inseguire oro”
CORTINA (ITALPRESS) - "Mi sono goduta gli ultimi metri davanti al mio pubblico. Non ero sicura di farcela, ma i miei allenatori mi sono sempre stati vicino e mi hanno supportato. Ci sono stati momenti difficili, tante volte volevo mollare, però ho trovato dentro di me la forza di continuare e inseguire il mio sogno che era l'oro olimpico. Riuscire a realizzarlo è qualcosa di incredibile". Queste le parole da Casa Italia a Cortina, di Lisa Vittozzi nella giornata dell'oro olimpico conquistato nell'inseguimento di Anterselva. La 31enne carabiniera di Pieve di Cadore ha incontrato nella località ampezzana Federica Brignone: "È stata una giornata davvero bella per l'Italia, prima della gara ho guardato la sua prima manche e mi sono detta di dover fare qualcosa. Prima l'ho incontrata e le ho detto 'Per incontrarti dovevo vincere'". glb/gm