ROMA (ITALPRESS) – La commissione Affari istituzionali e lotta alla criminalità del Consiglio regionale del Lazio ha iniziato oggi, con l’illustrazione da parte della Giunta, l’esame dello schema di delibera che disciplina la concessione di contributi alle associazioni che si costituiscono come parte civile nei processi che riguardano usura ed estorsione. Il provvedimento prevede la concessione di un contributo massimo di 500 euro per ogni grado di giudizio, da erogare alle associazioni che si costituiscono in giudizio nei procedimenti che riguardano le vittime dell’usura da loro assistite. Nella seduta di giovedì è prevista la votazione finale sullo schema di delibera e l’esame di eventuali osservazioni.

– foto Consiglio regionale Lazio

(ITALPRESS).