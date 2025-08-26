ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno fermato un 26enne gambiano per la rapina e violenza sessuale denunciata da una donna sessantenne, la mattina di domenica scorsa, nel parco di Tor Tre Teste. I militari, attraverso la descrizione fornita dalla vittima e le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada percorsa dall’uomo, sono riusciti a raccogliere elementi utili alla sua identificazione.

L’uomo è stato riconosciuto dai Carabinieri all’esterno della Stazione di Roma Termini, individuato grazie alle scarpe ed al berretto indossati. É stata eseguita l’individuazione fotografica e la vittima lo ha riconosciuto con certezza. Subito dopo il fermo, l’uomo ha reso spontanee dichiarazioni con cui ha ammesso gli addebiti e riferito di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, acquistate, pochi minuti prima del fatto, nel limitrofo quartiere Quarticciolo. Il fermo dell’indagato dovrà essere convalidato dal Tribunale di Roma.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).