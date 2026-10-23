Violenza ai cortei, Stefani “Grazie alla digos per l’importante lavoro di prevenzione”

VENEZIA (ITALPRESS) – “La violenza di pochi non può diventare l’immagine di un’intera generazione. I giovani hanno il diritto di protestare, di contestare e di far sentire la propria voce, ma nessuna rivendicazione può giustificare saccheggi, danneggiamenti o intimidazioni. Non possiamo lasciare che chi sceglie la violenza oscuri le idee e l’impegno di tanti ragazzi che vogliono costruire il proprio futuro”. Il presidente della Regione Alberto Stefani torna sul tema dei disordini legati alle manifestazioni, ringraziando le forze dell’ordine per il loro lavoro di prevenzione.

Le parole del presidente arrivano dopo le perquisizioni eseguite oggi dalla Digos in 18 città italiane, nell’ambito delle indagini sui gravi disordini del 17 e 18 ottobre. Sono circa 100 le persone identificate, tra cui 51 minorenni. “Un’attività investigativa tempestiva è decisiva per impedire che le minacce si trasformino in fatti. La libertà di manifestare è un diritto fondamentale, ma non può essere utilizzata come copertura per comportamenti criminali. Grazie agli agenti che ogni giorno lavorano per garantirci sicurezza”.

-Foto Regione Veneto-

(ITALPRESS).