Violento sisma in Afghanistan, le immagini dei soccorsi tra le macerie
ASADABAD (AFGHANISTAN) (ITALPRESS) - Continua a salire il bilancio delle vittime del devastante terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito una serie di città nella provincia di Kunar, nell'Afghanistan orientale: oltre 1.400 i morti accertati. Nelle immagini i soccorsi ai feriti tra le macerie di interi villaggi rasi al suolo. fsc/gsl (Fonte video: CCTV)