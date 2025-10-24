Violentava la figlia minorenne, arrestato 41enne ad Agropoli

AGROPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri della stazione di Agropoli (SA) hanno eseguito un’ordinanza della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 41enne indagato per “violenza sessuale aggravata e maltrattamenti contro familiari o conviventi” nei confronti della figlia minorenne. L’indagato è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania.

– Foto Carabinieri –

(ITALPRESS).