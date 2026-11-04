Violenta rapina a Sassari, una 86enne aggredita in casa da un uomo

SASSARI (ITALPRESS) – Violenta rapina questa mattina a Sassari nel quartiere Sant’Orsola. Una donna di 86 anni è stata aggredita in casa da un uomo, entrato nell’abitazione dopo aver forzato la porta per impossessarsi di denaro e gioielli. Il malvivente ha afferrato l’anziana per i capelli e si è fatto consegnare soldi e preziosi prima di far perdere le proprie tracce.

Sul posto è intervenuta la Squadra mobile della Polizia di Stato che ha avviato le indagini per rintracciare il responsabile. Tra le ipotesi anche quella di un possibile collegamento con un’altra rapina avvenuta nel quartiere di Campanedda pochi giorni fa.

-Foto di repertorio Polizia-

(ITALPRESS).