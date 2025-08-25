Violazioni al codice della navigazione, 17 contravvenzioni a Capri

ROMA (ITALPRESS) - I Carabinieri della Compagnia di Sorrento e quelli della stazione di Capri hanno intensificato i controlli in mare per garantire sicurezza e rispetto delle regole di navigazione. Durante le operazioni, lungo le coste dell'isola dei faraglioni, sono state notificate 17 contravvenzioni per violazioni al codice della navigazione, per un importo complessivo di 4mila euro, Quindici hanno riguardato chi ha ancorato o navigato troppo vicino alla costa, in aree vietate, mettendo a rischio la sicurezza di diportisti e bagnanti. Altre 2 contravvenzioni sono state comminate a chi procedeva a velocità superiori a 10 nodi o in assetto planante, in zone interdette. L'attività in mare si è affiancata ai controlli sulla terraferma dove sono stati fermati molti motociclisti senza casco. Due le persone segnalate alla Prefettura per uso di stupefacenti. I controlli continueranno anche nelle prossime ore. pc/mca1 (Fonte video: Carabinieri)