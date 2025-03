Vino e dazi, Muzzetta (Fiere Italiane) “Evitare guerra commerciale”

NEW YORK (USA) (ITALPRESS) - Tariffe fino al 200% su vini e champagne europei: è la minaccia che agita in queste settimane le aziende vitivinicole europee e italiane, in prima linea nel fronte più esposto della nuova tensione commerciale tra Casa Bianca e UE. Un colpo potenzialmente durissimo per l’Italia che solo nel 2024 ha esportato negli USA circa 1,9 miliardi di euro di vino, confermandosi leader assoluto tra i fornitori stranieri. Per fare il punto, a Manhattan, si è tenuto un incontro tra operatori del settore – importatori, distributori, produttori – e media. Tra i partecipanti, Maurizio Muzzetta, presidente di Fiere Italiane. (ITALPRESS). xo9/abr/gtr