Leapmotor B05, elettrica compatta pensata per l’Europa

ROMA (ITALPRESS) - Leapmotor presenta in Italia la nuova B05, la compatta elettrica sportiva sviluppata per il mercato europeo. La vettura punta su dinamica di guida, tecnologia e utilizzo quotidiano, grazie alla trazione posteriore, alla distribuzione dei pesi e a un motore elettrico da 218 cavalli. Disponibile con batterie fino a 67,1 kilowattora e un’autonomia fino a 482 chilometri. Sul fronte della sicurezza, la B05 integra sistemi digitali avanzati e 21 funzioni di assistenza alla guida supportate da sensori e telecamere, oltre a sette airbag e una struttura della carrozzeria ad alta resistenza. abr/azn