Vino, approvata la modifica del disciplinare della DOP “Roma”

ROMA (ITALPRESS) – È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2025 – il Decreto di approvazione della modifica ordinaria del disciplinare della Denominazione di Origine Controllata “Roma”.

“Si tratta di un risultato di grande rilevanza per il comparto vitivinicolo del Lazio, frutto di un percorso tecnico-amministrativo articolato, reso possibile grazie alla volontà del Consorzio di tutela della DOC Roma e al contributo operativo e scientifico fornito da Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio”, si legge in una nota della Regione, secondo cui “L’Agenzia ha accompagnato il processo sin dalle prime fasi, garantendo supporto specialistico nell’aggiornamento del disciplinare, nella predisposizione della documentazione tecnica e nella gestione dell’interlocuzione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste”.

Per Massimiliano Raffa, Commissario Straordinario di Arsial, “L’approvazione della modifica al disciplinare della DOC Roma rappresenta un passo in avanti fondamentale per rendere questa denominazione ancora più rispondente alle esigenze dei produttori e alle aspettative dei mercati. È un esempio concreto di come il lavoro di squadra tra istituzioni, consorzi e imprese possa generare risultati tangibili per l’intero territorio.”

L’intervento sul disciplinare, richiesto dal Consorzio e condiviso con i produttori della denominazione, punta a valorizzare le peculiarità enologiche del territorio romano, migliorando la competitività della denominazione nei mercati nazionali e internazionali. “Un traguardo che è anche un nuovo punto di partenza: l’adeguamento del disciplinare si inserisce in una più ampia strategia di rilancio della viticoltura laziale, che Arsial sostiene con strumenti di promozione, ricerca, tutela e innovazione”. conclude la nota.

