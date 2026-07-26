Vinitaly.Usa 2026 si presenta a bordo della Nave Amerigo Vespucci nella tappa di Quebec City

ROMA (ITALPRESS) – Organizzata dall’Agenzia ICE in collaborazione con Veronafiere e Vinitaly, a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare, ormeggiata a Québec City in occasione del Rendez-vous naval de Québec, si è svolta la presentazione della nuova edizione di Vinitaly.Usa (26/27 ottobre a New York), la più importante manifestazione del vino italiano in Nordamerica.

La nuova iniziativa di Veronafiere conferma la crescente importanza strategica del Canada tra le principali destinazioni di esportazione del vino italiano, in particolare nei segmenti premium e super-premium.

“Le due importanti tappe della Vespucci in Canada riflettono lo straordinario rafforzamento strategico in corso nelle relazioni tra Italia e Canada, anche in ambito economico e commerciale”, ha dichiarato Alessandro Cattaneo, ambasciatore d’Italia in Canada.

“In un momento che richiede particolare attenzione per il comparto vitivinicolo italiano è fondamentale rafforzare in modo strutturale le attività di promozione internazionale a sostegno delle imprese”, ha dichiarato Matteo Zoppas, presidente Ice. “In questo contesto – ha aggiunto -, la tappa canadese del tour mondiale dell’Amerigo Vespucci rappresenta una straordinaria occasione per valorizzare, insieme a Vinitaly, una delle eccellenze più rappresentative del Made in Italy in un mercato strategico come quello canadese e, più in generale, nordamericano. Grazie alla rete internazionale di ICE e alla consolidata collaborazione con tutti gli attori del comparto, a partire da Vinitaly, portiamo nel mondo la cultura del vino italiano attraverso business matching e masterclass con attività di racconto, formazione e promozione che ingaggiano l’intera filiera del settore coinvolgendo importatori, ristoratori e chef che diventano i più convinti ambasciatori del nostro vino e dell’intera gamma della nostra produzione agroalimentare”.

Per Federico Bricolo, presidente di Veronafiere e Vinitaly, “il Canada è un mercato strategico nel percorso di internazionalizzazione del vino italiano, per questo il nostro impegno in Nord America ha ormai carattere continuativo. La presenza a Vinitaly 2026 di oltre 300 operatori canadesi e il record numerico della delegazione di top buyer dal Canada con 50 presenze, conferma la validità di questa strategia di presidio, promozione e crescita con cui vogliamo espandere le opportunità commerciali per le imprese italiane”. “Lo scorso giugno, insieme a Ice Agenzia, abbiamo realizzato le preview di Vinitaly.Usa a Toronto, Ottawa e Montréal, affiancando agli incontri con buyer e monopoli provinciali anche la formazione della Vinitaly International Academy. Oggi proseguiamo questo lavoro tornado a bordo dell’Amerigo Vespucci, dopo la recente tappa di New York: una collaborazione che unisce due ambasciatori del Made in Italy e rafforza la capacità del Sistema-Paese di presentarsi all’estero in modo coordinato. In questo evento a Québec City, inoltre, debutta la collaborazione con Enit che ci permetterà di ampliare a Vinitaly.Usa il racconto del vino Italiano, attraverso i territori e le destinazioni dell’enoturismo”.

Carlo Angelo Bocchi, direttore dell’ufficio Ice in Canada, ha sottolineato come “il Québec, insieme all’Ontario, rappresenta circa l’80% del mercato canadese del vino ed è la provincia in cui registriamo le migliori performance nel segmento dei vini premium. Lo straordinario apprezzamento dei consumatori canadesi per la qualità, la varietà e il patrimonio enologico italiano continua a rafforzare la nostra presenza sul mercato. La presenza congiunta di Vinitaly e della Nave Amerigo Vespucci rappresenta la naturale evoluzione del nostro impegno nel creare nuove opportunità commerciali, consolidando al tempo stesso il legame tra i professionisti canadesi e il settore vitivinicolo italiano”.

– Foto ufficio stampa ICE –

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