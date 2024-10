Vinitaly debutta negli Usa con oltre 230 aziende italiane

CHICAGO (ITALPRESS) - Oltre 230 espositori, in rappresentanza di oltre 1.600 etichette. Questi alcuni numeri della prima edizione di Vinitaly.Usa, a Chicago. Dopo il numero zero dello scorso anno, il debutto oltreoceano di Veronafiere e Fiere Italiane si presenta con un format b2b , per un'Italia del vino che nei primi 7 mesi del 2024 vede l'export sul fronte del valore segnare un +8%. f11/sat/gsl