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Vinitaly and the City a Sibari, la Calabria conquista la scena nazionale
COSENZA (ITALPRESS) - La terza edizione di Vinitaly and the City a Sibari, in programma dal 17 al 19 luglio, si prepara a diventare un vero palcoscenico nazionale. Il centro calabrese accoglierà oltre 140 cantine, sette consorzi e ben 2.000 etichette in degustazione. Accanto alla vocazione consumer, la manifestazione propone anche un programma business di livello internazionale, con buyer selezionati provenienti da Croazia, Polonia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti e Brasile. mgg/azn