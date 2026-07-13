Ue, Lollobrigida “No a tagli ai fondi per la promozione agroalimentare”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Per tutelare l'Unione Europea e assicurare il benessere dei cittadini serve rilanciare i tre cardini della nostra strategia: produzione, protezione e promozione. È questa la linea che l'Italia intende imporre nel comparto agroalimentare". Lo ha afferma il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio Agrifish a Bruxelles. "Difendere la produzione vuol dire sburocratizzare le norme per favorire la sostenibilità sia sul piano ecologico che su quello del reddito aziendale. Sulle indicazioni geografiche, inoltre, non facciamo protezionismo ma difendiamo un modello basato sul valore della qualità", ha chiarito Lollobrigida, focalizzandosi poi sulle risorse per l'export: "Ipotizzare sforbiciate ai fondi UE per la promozione sarebbe un suicidio. L'Italia si è messa alla guida di un fronte di Paesi europei in sede Agrifish proprio per rivendicare questo diritto, incassando l'appoggio della stragrande maggioranza delle delegazioni". xf4/sat/gtr