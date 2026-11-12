Vinicio Capossela, esce oggi accompagnato da un video il brano “Ordine e pulizia”

MILANO (ITALPRESS) – Tra pulizia e polizia cambia soltanto una vocale. E il confine tra il desiderio di una casa immacolata e quello di una società liberata da ogni “imperfezione” può diventare pericolosamente sottile. È da questo cortocircuito linguistico e concettuale che prende forma “Ordine e pulizia”, il secondo nuovo brano di Vinicio Capossela estratto da Milk Wood Bar, l’album di inediti che uscirà per BMG il 22 gennaio 2027. Insieme al brano viene svelata la tracklist del disco, che conterrà 17 brani, impreziositi anche dalle collaborazioni con Nada e la giovane cantautrice Leandra Bordone, e presentati in anteprima nel corso dello spettacolo di Vinicio Capossela con Pierpaolo Capovilla “E morte non avrà dominio”, in tour dallo scorso ottobre e fino alle porte dell’ormai imminente Natale. Proprio dalle immagini dello spettacolo è stato realizzato il VIDEO che accompagna “Ordine e pulizia”, diretto da Agnese Carbone.

A ispirare “Ordine e pulizia” è uno dei personaggi di Under Milk Wood, il poema per voci di Dylan Thomas cui è ispirato l’intero album: la signora Neri Bianchi (Mrs Ogmore Pritchard), ossessionata dall’ordine e dall’igiene al punto da vivere ogni presenza umana come una contaminazione. Dalla sua casa linda e specchiata, in cui persino l’amore è invitato a pulirsi i piedi prima di entrare, prende avvio una parabola grottesca che estende la sua mania alla dimensione collettiva e sociale, rivelandosi uno specchio perfetto dei tempi in cui siamo immersi.

Lo straccio che rimuove la polvere ambisce a spazzare via anche le devianze il bisogno di igiene si trasforma in pretesa di uniformità, il decoro diventa un pretesto per cancellare ciò che disturba, occupa spazio o esprime dissenso. Una deriva che, nel nome dell’ordine, arriva ad auspicare l’eliminazione di ogni differenza e della vita stessa: “La casa più pulita è quella senza vita” o a sperare nella polizia “per sbiancare in una sola etnia”.

“L’alibi della sicurezza agitato compulsivamente fino a farlo divenire una superstizione, una credenza, un totem di fronte al quale cedere volontariamente sempre più consistenti porzioni di vita e di libertà, può portare alle più estreme conseguenze”, afferma Capossela. “Il silenzio dell’ordine è quello che ogni dittatura conosce, la pulizia etnica è il risultato più avanzato della sua messa in opera. Il bosco di latte è un crogiolo di brulicante umanità, fatta di vitalità, di molteplicità e di chiasso, come ogni cosa viva è, al suo opposto è il silenzio igienizzato dell’ordine definitivo, quello della morte organizzata”.

Musicalmente “Ordine e pulizia” è una sorta di brano in stile “rock opera” con aperture che richiamano le sonorità dei Supertramp e dei Queen, in cui il ritmo del twist sembra riprodurre i gesti ripetitivi dello strofinare, del ramazzare e dello spazzare, dove l’arrangiamento per band, sezione di ottoni e coro, impreziosito dalla presenza del controtenore Raffaele Pe, dà vita a una costruzione sonora corale e multiforme, attraversata anche dal suono delle sirene della polizia, in netto contrasto con le atmosfere intime e delicate del precedente singolo “Oltre il bosco”.

Una canzone tristemente attuale, che attraverso il paradosso e l’ironia mette a nudo le contraddizioni di un presente in cui il richiamo al decoro e alla sicurezza accompagna gli sgomberi degli spazi sociali e i fenomeni di repressione e criminalizzazione del dissenso. Il pubblico avrà ancora l’occasione di ascoltare in anteprima dal vivo “Ordine e pulizia” insieme alle altre canzoni che comporranno il nuovo album, durante la tournée di E morte non avrà dominio, partita gli scorsi 3 e 4 ottobre dal Teatro Olimpico di Roma e che arriverà il 18 novembre al Teatro Sociale di Como, il 22 e 23 novembre al Teatro Colosseo di Torino, il 2 e il 3 dicembre al Teatro Duse di Bologna, il 5 dicembre al Teatro Lyrick di Assisi (PG), il 6 dicembre al Teatro Galli di Rimini, il 17 dicembre al Teatro Malibran di Venezia, il 19 dicembre al Teatro Goldoni di Livorno per chiudersi il 21 dicembre al Teatro Verdi di Firenze.

Lo spettacolo è una produzione IMARTS, Fondazione Teatro Due Parma e La Cùpa. Durante la tournée teatrale, gli spettatori riceveranno una cartolina attraverso cui potranno accedere ad un portale esclusivo che gli consentirà di preordinare l’album e di ricevere in omaggio due oggetti speciali: la locandina del concerto autografata con un testo inedito dell’artista e un sottobicchiere del Milk Wood Bar.

– Foto gdgpress –

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