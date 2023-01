NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nove partite nella notte Nba con un italiano in campo e un altro che resta in panchina. Paolo Banchero gioca 25 minuti e riposa nell’ultima parte della gara che gli Orlando Magic vincono in casa per 123-110 su New Orleans. Il suo contributo è di 11 punti, 6 rimbalzi e 2 assist ed è uno dei cinque ad andare in doppia cifra. Su tutti Franz Wagner che mette a referto 30 punti, 6 rimbalzi e 9 assist, mentre dalla panchina arrivano i 22 di Anthony e i 12 di Bol. Tornando al quintetto iniziale sono 15 quelli di Harris e alla fine il bilancio è vincente ai danni dei Pelicans, nonostante i 23 punti di McCollum, i 20 (con 10 rimbalzi) di Valanciunas e i 18 di Murphy.

Ancora solo panchina, invece, per Simone Fontecchio che assiste al ko casalingo di Utah contro i Nets. Brooklyn si impone 117-106 con Kyrie Irving che rialza i suoi, reduci da 4 sconfitte consecutive, con una prestazione da 48 punti, 11 rimbalzi e 6 assist. Sono 20 i punti di Claxton, 13 quelli di O’Neale e 10 quelli di Seth Curry. Ai Jazz non bastano i 29 di Clarkson e i 22 (con 11 rimbalzi) di Markkanen.

Nelle altre gare della notte vincono anche Hawks (139-124 sui Knicks con 29 punti e 12 assist per Dejounte Murray), Golden State (120-114 sui Cavaliers), Dallas Mavericks (115-90 sugli Heat con 34 punti e 12 rimbalzi per Doncic), Clippers (131-126 sugli Spurs con 36 punti per Leonard), Nuggets (134-111 sui Pacers con la tripla doppia da 17 punti, 14 assist e 10 rimbalzi di Jamal Murray), Lakers (122-121 sui Grizzlies con 29 punti di Westbrook) e Kings (118-113 sui Thunder con 29 punti e 14 rimbalzi per Keegan Murray).

