Vincono Detroit e Houston, dominio Cleveland a Dallas: il recap della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Terza vittoria consecutiva per Detroit che batte Memphis sul proprio parquet 126-110. Domina Jalen Duren con 30 punti e 13 rimbalzi. Solido Cade Cunningham con 17 punti, 8 rimbalzi e 15 assist in mezz’ora in campo. Nelle otto partite della notte tra venerdì e sabato, Cleveland asfalta Dallas a domicilio: 138-105 per i Cavaliers con un Evan Mobley da 29 punti e 7 rimbalzi. Non sono da meno Donovan Mitchell e James Harden, a referto rispettivamente con 24 punti e 8 rimbalzi e 17+7+7. Tante defezioni per i Mavericks, a cui non bastano i 25 punti di Cooper Flagg per evitare la nona sconfitta nelle ultime dieci. Houston si salva nel finale contro New Orleans. In Texas finisce 107-105 per i Rockets, che si trovavano sotto di uno (103-104) a 20 secondi dalla fine e si aggrappano a Kevin Durant per tornare a sorridere dopo il pesante ko di Denver. KD, 32 punti alla sirena, segna il canestro del 105-104 e mette dentro i liberi della sicurezza a sette secondi dal termine.

Prosegue l’ottimo momento dei Los Angeles Clippers, che liquidano Chicago 119-108 e centrano la settima vittoria nelle ultime otto. Kawhi Leonard risponde presente con 28 punti e 4 rimbalzi. Decisivi in uscita dalla panchina Bennedict Mathurin (26 punti) e Jordan Miller (16 punti). Tripla doppia da 20 punti, 11 rimbalzi e 10 assist per Josh Giddey, ma arriva la seconda sconfitta consecutiva per i Bulls.

New York passa a Indiana 101-92. Jalen Brunson sfiora i 30 punti (29+9 assist) e OG Anunoby contribuisce con 25 punti e 8 rimbalzi. Doppia doppia consistente da 12 punti e 22 rimbalzi di Mitchell Robinson. Minnesota non sbaglia in casa di Golden State. I Timberwolves gestiscono nel secondo tempo e la spuntano 127-117 grazie a un Anthony Edwards da 42 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Sponda Warriors bene Brandon Podziemski con 25 punti e 10 rimbalzi. Toronto risale negli ultimi due quarti e batte Phoenix 122-115. Brandon Ingram protagonista con 36 punti e 7 rimbalzi. Suns ko nonostante i 34 punti di Jalen Green e i 31 di Devin Booker. Portland doma Utah in casa 124-114. Jrue Holiday c’è e chiude con 25 punti e 8 assist. Gli fa eco Scott Henderson con 25 punti in uscita dalla panchina.

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