NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Vincono le prime delle classe, con Gilgeous-Alexander che tocca quota 50 punti, Denver si gode Porter jr e Jokic, Edwards trascina Minnesota mentre comincia col piede giusto l’avventura a San Antonio di Fox.

Incredibile vittoria di Cleveland, che trova con Garland (25 punti) da metà campo alla sirena il canestro decisivo per piegare Detroit (118-115), che era stata capace di rifarsi sotto con 9 punti in 11 secondi di Cunningham (38 in totale, oltre a 9 assist e 7 rimbalzi). Per i Cavs, privi di Mitchell, anche 30 punti di Mobley mentre nelle fila dei Pistons Simone Fontecchio chiude con 3 punti (1/4 dal campo con 1/2 dall’arco) e 1 rimbalzo in 11 minuti. Restando alla Eastern Conference, nonostante il forfait di Antetokounmpo e alla prima uscita senza Middleton, ceduto ai Wizards, Milwaukee interrompe una serie negativa che durava da 4 partite affondando Charlotte (112-102, 29 punti e 12 assist per Lillard). Mentre si completava la trade che ha spedito Butler a Golden State, Miami batte Philadelphia 108-101 trascinata da Herro (30 punti), con i Sixers che non riescono a capitalizzare la settima gara di fila con almeno 30 punti (31 contro gli Heat) di Maxey. Orlando, invece, rovina il debutto di LaVine a Sacramento (13 punti per lui), violando il Golden 1 Center 130-111 con 31 punti di Franz Wagner e 23 di Banchero. I Kings (21+13 di Sabonis) erano imbattuti in casa da sette partite. A Ovest ennesimo show di Shai Gilgeous-Alexander, che timbra 50 punti nel 140-109 su Phoenix (out Durant) regalando a Oklahoma City il 40esimo successo stagionale in 49 gare e tenendo così a distanza di sicurezza Memphis (138-107 su Toronto con 32 punti di Jackson jr e 26 di Morant, quarta vittoria di fila per i Grizzlies). Serata da sogno per Porter jr e Jokic: 39 punti il primo, 38 il secondo (oltre a 10 assist e 8 rimbalzi) e Denver travolge New Orleans 144-119 nonostante dovesse rinunciare a Westbrook e Watson. Ne fa addirittura 49 di punti Anthony Edwards, di cui 20 nel solo terzo quarto, guidando Minnesota nel 127-108 su Chicago. Funziona già la nuova coppia degli Spurs: 24 punti e 12 rimbalzi per Victor Wembanyama (compreso il libero della vittoria), 24 punti e 13 assist per DèAaron Fox, alla sua prima partita a San Antonio, e Atlanta ko 126-125. Con le rotazioni limitate in attesa di Butler, Golden State cede a Utah 131-128 (non bastano 32 punti di Curry), allunga a tre partite la sua striscia positiva Washington grazie al successo per 119-102 sui Brooklyn Nets.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]