UDINE (ITALPRESS) – La Cremonese batte l’Udinese nella gara valida per la 37^ partita di Serie A e crede ancora nella salvezza. Un gol di Vardy, il secondo consecutivo dopo quello al Pisa, rilancia le speranze della squadra di Giampaolo, che rimane in diciottesima posizione, ma resta agganciata al Lecce vincitore all’ultimo respiro per 3-2 in casa del Sassuolo. La Cremonese si spinge subito in avanti e al 9′ trova la rete del vantaggio. L’Udinese sbaglia l’uscita, la palla arriva a Bonazzoli che calcia in porta: Okoye respinge, ma non può fare nulla sulla ribattuta di Vardy. Gli ospiti si fanno vedere più volte nell’area friulana, andando vicini al raddoppio in due occasioni con Maleh, che al 25′ vede la sua conclusione respinta da Okoye. Al 25′ primo squillo dell’Udinese, quando Kabasele viene atterrato in area da Luperto. Manganiello indica il dischetto, ma deve tornare sui suoi passi dopo un check del Var, che rileva un fuorigioco di Kristensen a inizio azione. Si cominciano a vedere anche i padroni di casa nel finale di primo tempo, ma senza riuscire davvero a spaventare Audero e compagni. Si va all’intervallo sul risultato di 0-1.

Nel secondo tempo la Cremonese sembra molto meno intenzionata a scoprirsi, forte del miglior risultato possibile per la corsa alla salvezza. Nei primi minuti l’Udinese combina poco, e al 67′ rischia addirittura di rimanere in dieci dopo che l’arbitro mostra il cartellino rosso a Kamara per un intervento a gamba tesa. Dopo una revisione al Var, però, il fallo non viene giudicato da espulsione: l’esterno bianconero viene soltanto ammonito. Nel finale i friulani sono in crescita. In pieno recupero Solet va vicinissimo al pareggio, ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Audero. Il fortino grigiorosso resiste fino al fischio finale. La vittoria in trasferta consente alla Cremonese di credere ancora alla salvezza. Anche se quasi negli spogliatoi arriva la doccia gelata da Reggio Emilia, con il gol del Lecce del 3-2. Tutto passera dall’ultima giornata, quando la formazione di Giampaolo ospiterà il Como in piena corsa Champions e il Lecce affronterà il Genoa, già salvo.

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