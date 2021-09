ROMA (ITALPRESS) – “La campagna vaccinale della Regione Lazio va avanti spedita: a oggi 4 milioni di persone hanno completato il ciclo di vaccinazione.

Un ottimo risultato, reso possibile grazie all’impegno del presidente Zingaretti, dell’assessore alla Sanità D’Amato e di tutte le operatrici e gli operatori sanitari che hanno lavorato senza sosta per permetterci di ritrovare la nostra normalità.

Andiamo avanti così per proteggerci dal virus e continuare la ripresa in sicurezza di tutte le attività”. Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

(ITALPRESS).