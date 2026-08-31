Viminale, stop a Schengen con la Spagna prorogato per altri 15 giorni

IPA85316792 - Milano, 2026/06/04 - Prefettura Riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto Claudio Sgaraglia, con ministro Matteo Piantedosi

ROMA (ITALPRESS) – E’ in corso di notifica la nota con cui il
Governo sta comunicando alla UE la proroga, per ulteriori 15
giorni, dei controlli alle frontiere aree e marittime con la
Spagna. Lo rende noto il Viminale che precisa che “la decisione è
stata assunta, in linea con l’analisi effettuata dal Comitato
analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del
permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base
della loro reintroduzione lo scorso 1° agosto, ma al contempo
anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna,
insieme all’Unione Europea, affinchè in quell’area la situazione
possa avviarsi a una prossima normalizzazione”. Le valutazioni
alla base del provvedimento di proroga sono state comunicate dal
Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al suo omologo spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nel corso di un “costruttivo confronto telefonico”.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

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