Vienna, scoperto un arsenale di Hamas per colpire in Europa

VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Scoperto a Vienna un deposito di armi che si ritiene essere legato al movimento islamista Hamas per compiere potenziali attacchi terroristici in Europa. L’intelligence austriaca ha sequestrato cinque pistole e dieci caricatori. Secondo quanto riferito dal Ministero dell’Interno dell’Austria, le indagini durate diverse settimane su un’organizzazione terroristica globale legata ad Hamas hanno portato anche all’arresto a Londra di un 39enne britannico.

