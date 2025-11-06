Vienna, scoperto un arsenale di Hamas per colpire in Europa

(201103) -- VIENNA, Nov. 3, 2020 (Xinhua) -- Police officers are on duty on a street in Vienna, capital of Austria, Nov. 2, 2020. One person was killed and several people were seriously injured in multiple shootings Monday evening in central Vienna, the local police confirmed on its Twitter account. (Photo by Georges Schneider/Xinhua)

VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Scoperto a Vienna un deposito di armi che si ritiene essere legato al movimento islamista Hamas per compiere potenziali attacchi terroristici in Europa. L’intelligence austriaca ha sequestrato cinque pistole e dieci caricatori. Secondo quanto riferito dal Ministero dell’Interno dell’Austria, le indagini durate diverse settimane su un’organizzazione terroristica globale legata ad Hamas hanno portato anche all’arresto a Londra di un 39enne britannico.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

